Mówi, skąd mają środki na życie w Tajlandii. "Nic z nieba nie spada"

Niedawno Dominika Clarke przyznała, że za same bilety lotnicze z Polski do Tajlandii rodzina musiała zapłacić... 34 tys. zł! Do tego doszły koszty autobusów, transferów z lotnisk, szczepienia, nocleg w Dubaju oraz ubezpieczenia. W sumie podróż Clarków wyniosła 54 tys. zł. Opowieść o kosztach stała się pretekstem do kolejnych pytań o to, w jaki sposób rodzina zarabia na życie. "Rząd wspiera rekiny biznesu kosztem maluczkich" - napisała jedna z internautek.