Owszem, we współczesnej modzie wszystkie ruchy są dozwolone, a sylwetka odwróconego trójkąta inspirowana latami 80. wciąż cieszy się popularnością. Jednak designerskie "akcenty" i chęć pójścia pod prąd czasem potrafią sprowadzić na manowce . Przykład? Stylizacja Pauliny Sykut-Jeżyny na konferencji prasowej Polsat Hit Festiwal, której szyki popsuła bluzka.

Na starcie stawiamy plus za odważny i intensywny odcień różu, który podkreślił urodę prezenterki. Fuksja pasuje letniej urodzie, a ponadto podkreśla jasną tęczówkę oka. Co więcej, dodaje twarzy promienności i młodzieńczej energii. W wersji total look potrafi prezentować się elegancko i efektownie. W końcu nie bez powodu dom mody Valentino poświęcił fuksji tyle uwagi.