Włożyła spektakularną suknię. Dekolt "serduszko" zagrał pierwsze skrzypce

Program "Taniec z Gwiazdami" to prawdziwa gratka dla miłośniczek sukni wieczorowych. W ostatnim odcinku tanecznego show zdecydowanie było na czym zawiesić oko. W jednej z ciekawszych kreacji wyszła Paulina Sykut-Jeżyna, która postawiła na elegancję, kobiecość i gorące trendy .

Suknia z "pościelowego" materiału już na starcie stworzyła sensualny efekt. Gładka, śliska i jednolita nie miała jednak wiele wspólnego z bieliźnianą "slip dress". Model z metrowym trenem był godny finału . Wsparty wysokim rozcięciem, wyeksponował nogę, ale też dodał długiej sukni nieco lekkości. Jednak to góra kreacji zagrała pierwsze skrzypce.

Marszczenia i drapowania wróciły do mody z impetem, a kolekcje na wiosnę i lato 2024 wręcz obfitują w tego typu fałdowane faktury. Paulina Sykut-Jeżyna wyglądała doskonale w dekolcie inspirowanym modą lat 50. oraz charakterystycznym "sercem" w stylu New Look Dior.