W latach 70. i 80. była jedną z największych gwiazd. Co robi dziś Grażyna Łobaszewska?

Grażyna Łobaszewska - gwiazda lat 70. i 80.

Grażyna Łobaszewska od dziecka marzyła, aby zostać piosenkarką. Jej mama była pianistką, tata marynarzem. To on zaszczepił w niej miłość do soulu. Z rejsów przywoził płyty legendarnej wytwórni Tamla Motown. Tylko taka muzyka leciała w ich domu.