Pierwszy wywiad Marceliny Zawadzkiej po rozstaniu z TVP. Mówi, co robiła, gdy zniknęła z ekranu

Tak, układam cały czas. Życie to piękna podróż każdego dnia, za nią dziękuję! W przestrzeni pracy mam jeszcze kilka małych marzeń do zrealizowania, ale to już na spokojnie. W przestrzeni miłości natomiast głęboko wierzę, że za jakiś czas będę szczęśliwą żoną i mamą, osiągnę życiową stabilizację. Nie jestem typem kobiety, która od zawsze marzyła o dzieciach. Musiałam do tego dojrzeć, znaleźć odpowiedniego mężczyznę, z którym można snuć takie plany. Dziecko to owoc miłości, nie realizacja egoistycznych pragnień.