W roli głównej: skórzany płaszcz. Jak stylizować go jesienią na dwa różne sposoby?

Skórzany płaszcz powrócił do mody w wielkim stylu. Elegancki krój i drapieżny materiał to połączenie, które robi efekt "wow". To jesienne okrycie wierzchnie może być ciekawą alternatywą dla klasycznego trencha i choć przyciąga spojrzenia, to nie należy się go bać. Podpowiadamy, jak z produktów dostępnych obecnie w sieciówkach i na platformach zakupowych stworzyć dwie stylizacje – elegancką i casualową, w których czarny, skórzany płaszcz gra pierwsze skrzypce.