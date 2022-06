Walczą na froncie. Mówią o rosyjskich żołnierzach: Mordują, torturują i gwałcą

Wojna zmienia wszystko

Margarita Rivchachenko budzi się z samego rana. Zjada szybko śniadanie, kończy poranną toaletę, ubiera mundur i wybiega na ulicę. W Kijowie jest spokojnie. Jeszcze do niedawna jej każdy dzień zaczynał się od dźwięku syren. Teraz mija zamyślonych mieszkańców, zajętych swoimi sprawami. - Jedyne co przypomina nam o tym, że wojna wciąż trwa, to stacjonujący na ulicach żołnierze. Ukraińcy w stolicy starają się żyć tak, jak przed wojną. Chodzą do pracy i spotykają się popołudniami w barach i restauracjach - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.