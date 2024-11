Wczesne postanowienie noworoczne, które Ci się opłaci

Nowy rok to idealny moment na wprowadzenie pozytywnych zmian w życiu. Nie zawsze warto jednak czekać do 1 stycznia na wdrożenie ich w życie. Jest takie postanowienie, które może przynieść korzyść nie tylko długoterminową, ale też tu i teraz. To założenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Dlaczego warto to zrobić jeszcze przed końcem roku? Sprawdź sama!

Noworoczne postanowienia – czas na działanie

Koniec grudnia to moment, kiedy wiele z nas podsumowuje mijający rok i tworzy listę noworocznych postanowień. "Od stycznia zacznę biegać", "będę regularnie oszczędzać", "ograniczę słodycze" – takie deklaracje składa sobie wiele kobiet, widząc w nowym roku dobry moment na stworzenie lepszej wersji siebie.

Istnieje jednak grupa postanowień, które, choć w nazwie posiadają człon "noworoczne", to warto wystartować z nimi jeszcze w starym roku. Sztandarowym przykładem jest tu rozpoczęcie treningów w siłowni. Tysiące, jeśli nie miliony kobiet rokrocznie składa sobie taką obietnicę i większość z nich jej nie dotrzymuje.

Dlaczego? Cóż, powodów zapewne jest wiele, ale stawiamy dolary przeciwko orzechom, że jeden z nich ma szczególną wagę – przepełnione kluby fitness, które są szturmowane przez masę ludzi spragnionych noworocznej odmiany.

Wiele osób niedoświadczonych, które nie miały dotychczas styczności z klubami fitness, odbija się wówczas od nich jak od ściany. Są przerażone tłokiem, hałasem i brakiem miejsca. Często nie znają też siłownianych nawyków, rozmieszczenia sprzętów. W skrócie – nie czują się tam dobrze. W konsekwencji rezygnują.

Gdybyśmy zaczęli miesiąc wcześniej – na początku grudnia – kiedy do klubów fitness zaglądają tylko stali bywalcy, to zdecydowanie łatwiej byłoby załapać fitnessowego bakcyla. Trenować, poznawać przestrzeń, ludzi, zwyczaje. No i wreszcie zrobić formę. Nie jest to opowieść wyssana z palca – to powtarzające się obserwacje trenerów, instruktorów i samych trenujących.

Drugim przykładem postanowień noworocznych, z którym warto zacząć obcować wcześniej, jest oszczędzanie – zwłaszcza jeśli sprawa dotyczy przedsiębiorców. I mówimy tu o szczególnym rodzaju oszczędzania, bo o odkładaniu na emeryturę za pomocą Internetowego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli w skrócie IKZE.

To narzędzie oszczędzania w ramach III filaru emerytalnego, które pozwala jednocześnie budować kapitał na emeryturę i korzystać z korzyści podatkowych. Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym PIT, co pozwala na uzyskanie zwrotu podatku. Zgromadzone środki są inwestowane w różne instrumenty finansowe, a ich wypłata po ukończeniu 65 lat jest opodatkowana preferencyjnym ryczałtem wynoszącym 10 proc.

Zakładając IKZE przed końcem roku, zyskujesz coś więcej niż oszczędności na przyszłość. Masz możliwość skorzystania z ulgi podatkowej już przy najbliższym rozliczeniu PIT. Każda wpłata na to konto obniża Twój podatek dochodowy, co oznacza, że możesz liczyć na zwrot podatku – pieniądze, które wrócą do Ciebie z Urzędu Skarbowego. Z kolei jeśli zdarza się, że dopłacasz do PIT-u, to ulga IKZE może znacząco obniżyć Twoją dopłatę.

W 2024 roku limit wpłat wynosi aż 14 083,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą i 9 388,80 zł dla pozostałych osób. Co to oznacza w praktyce? Jeśli wpłacisz maksymalną kwotę do rocznego limitu możesz liczyć na ulgę IKZE nawet do 3 004 zł! Czy to nie idealny sposób na zakończenie roku?

Jeśli zdecydujesz się poczekać z tym krokiem do stycznia, wówczas dopiero za okrągły rok, przy kolejnym rozliczeniu podatkowym, odczujesz korzyści. Limit wpłat na IKZE w danym roku jest jednorazowy – jeśli nie wpłacisz środków w grudniu, przepada on bezpowrotnie. Warto więc wykorzystać tę możliwość, aby zoptymalizować swoje finanse i jednocześnie zaplanować przyszłość.

Co więcej, założenie IKZE w grudniu może być szczególnie korzystne dla osób, które nie są pewne, czy wpadną w wyższy próg podatkowy, ponieważ pozwala ono zmniejszyć podstawę opodatkowania już w obecnym roku podatkowym.

Gdzie bezpiecznie inwestować?

Oczywiście swoich pieniędzy nie powierzamy byle komu. Bez obaw – nie musisz na gwałt przeczesywać rynku produktów bankowych, żeby jeszcze w tym roku wpłacić pieniądze na IKZE. Zrobiliśmy to za Ciebie.

Nasz wybór padł na propozycję Goldman Sachs TFI. Dlaczego? Ważne jest, żeby dany podmiot miał duże doświadczenie, był obecny na polskim rynku od dłuższego czasu (znajomość naszych realiów jest bezcenna), a także miał w portfolio właściwą ofertę.

Wszystkie te cechy posiada Goldman Sachs TFI. Goldman Sachs to jedna z najbardziej prestiżowych i renomowanych instytucji finansowych na świecie, której historia sięga aż 1869 roku. Dla porównania podajmy, że Alexander Graham Bell telefon opatentował w 1876 roku! Nie zajmują się tym od wczoraj.

Nad Wisłą Goldman Sachs TFI działa od 1997 roku, dostarczając rozwiązania inwestycyjne i emerytalne, które odpowiadają na potrzeby zarówno początkujących, jak i zaawansowanych inwestorów. Ich prace doceniają niezależni eksperci - zarówno za wyniki, ofertę i całokształt firma. W 2021 i 2022 roku zdobyli prestiżową nagrodę Alfa dla najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce.

IKZE – nie tylko niższe podatki

Moment rozpoczęcia oszczędzania jest, jak widać, istotny, ale najważniejszy jest sam proces budowania swojego bezpieczeństwa finansowego. Chyba nikomu w naszym kraju tłumaczyć tego nie trzeba, ale posłużymy się kilkoma liczbami, które potrafią przemówić do wyobraźni.

Wysokość emerytury państwowej nijak się będzie mieć do Twoich aktualnych zarobków. W latach 2013-2015 emerytury i renty w Polsce stanowiły statycznie 58,1 proc. pensji, a w 2021 roku stosunek ten był jeszcze niższy – 51,7 proc. Nic nie wskazuje na to, żeby miało się w tej materii poprawić. Przeciwnie – osób w wieku produkcyjnym jest coraz mniej, a z drugiej strony rośnie liczba emerytów, których w 2023 roku GUS doliczył się aż 8,34 miliona.

Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że na zasłużonej emeryturze do naszej dyspozycji będzie mniej niż połowa dzisiejszego portfela. Czy za taką kwotę będziemy w stanie podróżować, korzystać z prywatnej opieki medycznej, zdrowo się odżywiać i poświęcać się swoim pasjom? Odpowiedź jest prosta – nie.

Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie oszczędzania na emeryturę już teraz, w kwiecie wieku, żeby później nie pluć sobie w brodę, że jest za późno. I właśnie po to powstały produkty pokroju IKZE. Dzięki nim już po zakończeniu aktywności zawodowej wcale nie trzeba będzie zaciskać pasa i rezygnować z marzeń.

Nie musisz nam jednak wierzyć na słowo. Wszystko można policzyć. Wykorzystamy do tego celu kalkulator IKZE, który dostępny jest na stronie Goldman Sachs TFI. Na potrzeby naszych obliczeń stworzymy hipotetyczną przyszłą emerytkę – 25-letnią Klaudię.

Kobieta prowadzi własny biznes – jest projektantką wnętrz – i zarabia miesięcznie 9000 zł brutto. Chce rozpocząć oszczędzanie już teraz, a pieniądze wypłacić w wieku 65 lat (wypłata środków z IKZE przed tym terminem wiąże się z potraktowaniem ich jako dochód i obciążeniem podatkiem dochodowym w skali podatkowej 17 i 32 proc.).

Miesięcznie na swoje konto IKZE przelewać będzie 300 zł, a zakładaną roczną stopę zwrotu zakłada na poziomie 5 proc. Jaką kwotę Klaudia zgromadzi przez ten czas?

Z samych wpłat na rachunek IKZE uzbiera się okrągłe 144 000 zł. To oczywiście nie wszystko – dzięki inwestycjom ekspertów Goldman Sachs TFI dodać do tego można wypracowane 315 713,57 zł, co daje łącznie zawrotną sumę – przynajmniej w temacie emerytur – 459 713,57 zł. Ponadto co roku Klaudia będzie mogła odliczyć sobie od podatku równo 432 zł.

Przy okazji warto podkreślić, że Goldman Sachs TFI oferuje bogaty wybór funduszy, w tym fundusze cyklu życia stworzone z myślą o inwestycji na emeryturę, które automatycznie dostosowują strategię inwestycyjną do wieku oszczędzającego.

Wróćmy jednak do liczb. Żaden emeryt nie obraziłby się na możliwość skorzystania z takiej kwoty w momencie przejścia w stan spoczynku. Większość może jednak jedynie o tym pomarzyć.

Na koniec pozostaje chyba tylko zadać pytanie: jak założyć konto IKZE? Procedura jest prosta i szybka. Możesz to zrobić online, odwiedzając stronę Goldman Sachs TFI. Po wybraniu funduszu odpowiedniego do Twoich preferencji wypełniasz formularz, a konto jest aktywne niemal natychmiast.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z kluczowymi informacjami o funduszu aby wybrać zgodnie ze swoimi preferencjami i możliwościami.

Płatna współpraca z Goldman Sachs TFI