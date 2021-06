Weronika Rosati o własnej marce kosmetycznej. Nie chciała, żeby była jak inne

Wysiłek fizyczny – oczywiście też, chociaż rozmawiałam z wieloma trenerami, którzy mówili mi: "Nie chodzi o to, żebyś przychodziła na siłownię raz w tygodniu na 2 godziny i dała wycisk. Lepiej, jeśli pójdziesz na półgodzinny spacer codziennie. To przynosi efekty". Staram się więc tak robić. Uprawiam też jogę, chociaż ostatnio ćwiczyłam 2 miesiące temu. Tak to jest z dzieckiem. Wtedy joga wygląda tak, że ona wdrapuje się na mnie, myśląc, że to zabawa (śmiech). Natomiast co do kosmetyków, mam obsesję na punkcie naturalnych składników, a przede wszystkim olejków. Testowałam chyba wszystkie możliwe i nie każdy mi odpowiadał, ale olejek różany jest moim najbardziej ulubionym .Używam go od wielu lat, jest też w składzie naszych kosmetyków.