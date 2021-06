Samodbałość. Połącz dbanie o urodę z dbaniem o swoje "ja"

Ale to tylko moje rytuały. Możesz spróbować odwzorować je jeden do jednego. A możesz też stworzyć własne. W całym tym samodbaniu najważniejsze, by robić to, co sprawia, że czujesz się dobrze, w zgodzie ze sobą. To, co sprawia, że doceniasz sama siebie. Dbasz nie tylko o wygląd, ale także o swój spokój ducha. Jesteśmy dla siebie często zbyt surowe. Za bardzo chcemy być lepsze. To jest czas, w którym możesz od tego odetchnąć. Czas, w którym możesz celebrować swoją wystarczalność. Bo jesteś wystarczająco dobra, wystarczająco spełniasz wymagania. Jesteś. Żyjesz. Podziękuj sobie za to.