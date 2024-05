Wiele osób myli go ze żmiją. "Spotykamy je coraz częściej"

Jak informują pracownicy Nadleśnictwa Kędzierzyn - coraz więcej zgłoszeń i zapytań dotyczy węży, a przede wszystkim żmii zygzakowatej, czyli jedynego jadowitego gada w Polsce. Łatwo go jednak pomylić z innym gatunkiem, który jednak nie jest groźny dla człowieka.

W Polsce występują zaskrońce, węże Eskulapa, żmije zygzakowate i gniewosze plamiste, zwane inaczej miedziankami. Te dwa ostatnie są do siebie bardzo podobne, jednak różnią się przede wszystkim jednym - żmije są jadowite, a gniewosze nie.

Warto też mieć świadomość, że gniewosz plamisty to gatunek zagrożony wyginięciem. Można go spotkać przede wszystkim w trzech województwach: świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim (ale nie tylko, o czym świadczy nagranie). Zwykle wyleguje się w ciepłych i nasłonecznionych miejscach na obrzeżach lasów lub polanach.

"Jeżeli podczas spacerów, grzybobrania czy zbierania jagód w lesie, spotkamy jakiegokolwiek węża, zostawmy go w spokoju, nie próbujmy chwytać, płoszyć, nadeptywać, ani w żadnym wypadku zabijać!" - apelują od dawna Lasy Państwowe.

