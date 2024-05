Upodobał sobie 3 województwa. Różni się od żmii

Gniewosz plamisty, nazywany czasami "gniewnym wężem", to niejadowity gatunek, który powszechnie spotykany jest w wielu miejscach Europy oraz w zachodniej części Azji. Należy on do rodziny połozowatych i jest jednym z najmniejszych węży występujących w Polsce. Najczęściej można go spotkać na południu i zachodzie kraju, czyli w województwie świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim.

Okaz ten zdecydowanie rzadziej występuje na Pomorzu Zachodnim, jednak jego obecność notowano m.in. w rejonie Szczecina. Wąż ten najchętniej przesiaduje w miejscach, które są dobrze nasłonecznione, ciepłe i suche. Na gniewosza plamistego, inaczej nazywanego miedzianką można trafić na łąkach, polanach, ale również wydmach i obrzeżach lasów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak odróżnić gniewosza plamistego od żmii zygzakowatej?

Chociaż gniewosz plamisty często bywa mylony ze żmiją zygzakowatą, oba te gady znacząco się od siebie różnią. Pamiętaj, że żmija jest jadowita, a jej ukąszenie może być niebezpieczne, a nawet śmiertelne. W razie ukąszenia żmii zygzakowatej nie czekaj na rozwój wydarzeń, lecz natychmiast wezwij pogotowie.

Na szczęście gniewosza można łatwo odróżnić od jego jadowitej kuzynki. Przede wszystkim jest on znacznie mniejszy i może osiągnąć maksymalnie 75 cm, zazwyczaj waży około 60 gramów. Żmija może dorastać nawet do 90 cm, jest też znacznie grubsza.

Materiały WP © Materiały własne

Oprócz tego żmija ma charakterystyczne zygzaki na grzbiecie, zaś wzór gniewosza przypomina drabinę. Ogon gniewosza jest "zaostrzony", zwężający się ku końcowi, zaś na jego głowie znajduje się charakterystyczny wzór przypominający motyla.

To właśnie głowa jest kolejnym elementem, po którym można poznać te dwa gatunki. Ta żmii jest wyraźnie trójkątna i oddzielona od tułowia, jej pysk zaś jest spiczasty. Głowa gniewosza jest bardziej zaokrąglona, pysk tępy, a granica między głową a tułowiem mniej wyraźna.

Pamiętaj jednak, że jeśli masz wątpliwości, lepiej zachować ostrożność i unikać kontaktu z wężem. Najlepiej obserwować go z bezpiecznej odległości, nie prowokować i nie drażnić. Warto również pamiętać, że gniewosz zdecydowanie bardziej niż żmija boi się człowieka i szybciej będzie unikać z nim kontaktu.

Zobacz także : Są w całej Polsce. Przylatują do naszych domów

Gniewosz w Polsce jest ochroną

Gniewosz plamisty to wąż objęty ścisłą ochroną na terenie Polski. Rozporządzenie ministra środowiska jasno określa, że miedzianka jako gatunek wymaga ustalenia stref ochrony obejmujących ostoje, miejsca rozrodu i regularnego przebywania węży. Gatunek ten sklasyfikowano w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii VU, co oznacza, że ​​znajduje się on w grupie wysokiego ryzyka wyginięcia. Dodatkowo gniewosz plamisty podlega ochronie na mocy Konwencji Berneńskiej oraz Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej.

W Polsce obowiązują liczne przepisy mające na celu ochronę tego gatunku i jego siedlisk. Należy o tym pamiętać podczas spacerów i wycieczek przyrodniczych, unikając niszczenia miejsc gniazdowania i żerowania gniewosza plamistego. W razie znalezienia rannego lub potrzebującego pomocy osobnika należy skontaktować się z odpowiednimi służbami ochrony przyrody.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!