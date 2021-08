Wiktoria Gąsiewska zrobiła sobie sesję nad Bałtykiem. W oczy rzuca się jeden szczegół

Sesja z wakacji nad Bałtykiem

W tle widać nieodzowny element polskiego, letniego krajobrazu, czyli parawany. Za to sama Wiktoria pozuje do zdjęć bez grama makijażu, leżąc na różowym ręczniku. Są to typowe selfie, a młodziutka aktorka wygląda na nich przepięknie. W oczy rzuca się chustka, którą Gąsiewska zawiązała na głowie w bardzo modnym tego lata stylu. Trzeba przyznać, że w tej retro stylizacji jest jej bardzo do twarzy.