Włoscy lekarze nie dawali jej żadnych szans. Córki same walczą o zdrowie ciężko pobitej pani Heleny

Wciąż nie wiadomo, kto i dlaczego pobił panią Helenę. Jej córki złożyły zawiadomienie w tej sprawie do włoskiej prokuratury. Ale ta umorzyła śledztwo ze względu na brak świadków i dowodów. Siostry poszły więc do śledczych w Polsce. Co usłyszały? – Śledztwo co prawda zostało wszczęte, ale polscy prokuratorzy przyznali, że nie są w stanie zrobić nic więcej poza zwróceniem się do Włoch. Niedawno rozmawiałam z policjantami w tej sprawie. Powiedzieli, że mają kłopoty ze znalezieniem tłumacza przysięgłego, który przetłumaczy dokumentację medyczną naszej mamy z pobytu w Neapolu – mówi rozgoryczona pani Mariola. I dodaje: - Spodziewałyśmy się tego, że nie uda nam się rozwikłać zagadki urazu naszej mamy. System, zarówno w Polsce, jak i we Włoszech „słynie” z biurokratyczności i nieudolności. Ale musiałyśmy spróbować.