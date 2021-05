"Kochajcie mnie, mamo i tato". Artystka z Zespołem Aspergera opowiada o rysunku, który zna cała Polska

U kobiet Zespół Aspergera jest diagnozowany zbyt późno. W gimnazjum i liceum chodziłam do szkolnej psycholożki, która w ogóle nie zauważyła, żebym miała jakikolwiek problem. Tak więc dopiero, kiedy ZA zdiagnozowano u mojego dużo młodszego brata mama zasugerowała, że to może dotyczyć także mnie. Zanim wybrałam się do specjalisty, zaczęłam czytać o ZA u kobiet i faktycznie, mogłam się podpisać pod każdym zdaniem. Zastanawiam się, dlaczego tyle lat nikt tego nie widział pomimo tego, że chodziłam do psychologa i próbowałam się dowiedzieć, skąd biorą się moje problemy. Diagnozowanie kobiet z ZA wciąż jest na niskim poziomie, dlatego chcę głośno o tym mówić, żeby pomagać młodszym od siebie. Wiem, że jeśli szybciej dostałabym diagnozę, to też szybciej ułożyłabym sobie życie. Te problemy niestety zdążyły się u mnie nawarstwić i przez to przeszłam przez bardzo trudny okres w życiu.