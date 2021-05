Wyrodni rodzice chcą pieniędzy od własnych dzieci. Dorosłe dzieci płacące alimenty mają żal

Start z kulą u nogi

Chociaż stawki alimentów na rodziców nie należą do bardzo wysokich, paradoksem jest samo zmuszanie do ich pokrywania. - To są śmieszne pieniądze - jakieś 300-400 zł. Skandalem jest jednak samo to, że młody człowiek, który dopiero wchodzi w dorosłe życie, nagle dostaje takim obuchem po głowie, bo zwracają się do niego a to wierzyciele po długi rodziców, a to tata z mamą domagający się opieki lub alimentów. Często zdarza się tak, że rodzic nie pracował całe życie, pił i nagle zachorował albo ląduje w DPS-ie (Domu Pomocy Społecznej) i nie z czego płacić. Wtedy służby pukają do drzwi dorosłych dzieci, domagając się od najbliższej rodziny pokrycia tych opłat - mówi pani Elżbieta.