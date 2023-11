Wpadli na siebie w pracy. Uciekł, gdy zorientował się, kim jest

70 lat – tyle na ponownie spotkanie czekali Amerykanin, weteran II wojny światowej, Norwood Thomas i Australijka Joyce Morris. Para poznała się w 1944 roku w Londynie. On miał wtedy 21 lat. Ona – 17. Zakochanych rozdzieliła wojna. Przez lata pisali do siebie listy. Nagle, z powodu nieporozumienia, kontakt się urwał. Oboje osobno ułożyli sobie życie, na świat przyszły dzieci. Znajomość odnowili dzięki internetowi. Kiedy spotkali się po siedmiu dekadach, Norwood był wdowcem, a Joyce rozwódką. Historia zrobiła się na tyle głośna, że linie lotnicze Air New Zealand ufundowały mężczyźnie przelot ze Stanów Zjednoczonych do Australii, aby mógł spotkać się z pierwszą miłością. – To najcudowniejsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć – powiedział Norwood Thomas.