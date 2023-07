Jak rozpoznać toksycznego faceta? Oto znaki ostrzegawcze

Zazdrość i szantaż emocjonalny – jesteś tylko jego

Toksyczny partner chętnie stosuje emocjonalną manipulację. Nie interesują go twoje uczucia ani problemy, bo tak naprawdę najważniejszy jest tylko on – to o nim powinnaś nieustannie myśleć, tylko nim się zajmować i o niego nieustannie dbać. Toksycy są samolubni, nie znoszą konkurencji. Aby zdobyć twoją pełną uwagę, bez wahania posuną się do emocjonalnego szantażu. Będą manipulować twoimi uczuciami, wywołując ciągłe poczucie winy lub wstydu. Ich ulubione stwierdzenia: ty już mnie nie kochasz, gdyby ci na mnie zależało, zrobiłabyś to czy tamto.