Wszechmocne Lekarka, która została mistrzynią. "Nie znam innego życia"

No nie, ale już tak nie protestują. Mama czasem powie do Ani: "Aniu, zastanów się. Zobacz, jak Kasia daleko w to zabrnęła". Ze mnie się już nie da tego wykorzenić, z Anią to jeszcze nie wiadomo. Ale Ania się nie daje! Ja jej mówię, ile mnie to kosztuje zdrowia fizycznego i psychicznego, więc ona wie. Radzę jej, żeby robiła to do momentu, do którego będzie ją to cieszyć. Bo sport jest super, ale później staje jak praca, której nie można porzucić ot tak.