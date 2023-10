Agnieszka Szpila: Jesteśmy z państwem w relacji dziecko-rodzic

Żyliśmy w modelu opiekuńczo-charytatywnym proklamowanym do dziś przez Iwonę Hartwich i Platformę Obywatelską. Matki (bo to najczęściej one brały to na siebie) siedziały w domach, zajmując się osobami z niepełnosprawnościami, a państwo rzucało psi grosz, odbierając im podmiotowość i hołdując bardzo staremu, niewolniczemu systemowi, który w cywilizowanym świecie od dawna już nie funkcjonuje. Żeby była jasność - PiS również nic z tym dokumentem nie robił do momentu, kiedy mój tekst stał się trampoliną do powstania społecznego ruchu - wspaniałego Protestu 2119.