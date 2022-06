Wydała majątek na wesele. Później gorzko tego żałowała

- Wściekłam się. Postanowiłam to z nią skonfrontować. Najpierw się wykręcała, ale w końcu wykrzyczała mi w twarz, że nie potrafiłam dochować tradycji, bo "co to za wesele bez oczepin?". Później zaczęła mi wyrzucać, że miałam krótką suknię ślubną, że na przyjęciu był DJ zamiast zespołu, a na koniec dowaliła mi jeszcze rosołem. Ponoć był za słony. Ręce mi opadły — przyznaje Anita. - Jednak najgorsze jest to, że to wesele kosztowało majątek. Wydaliśmy na nie 60 tysięcy. Do dziś spłacamy ten dług u moich rodziców, bo mieliśmy ambicje, by sfinansować wszystko sami. Teściowa nie dorzuciła ani grosza, bo jest wdową i ma niską emeryturę, ale nie powstrzymało jej to przed krytykowaniem — dodaje.