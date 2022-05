Odmówiła przyjścia na ślub. Panna młoda zamarła, gdy usłyszała powód

Agnieszka również musiała zmierzyć się z absurdalnym argumentem odmowy przyjścia na wesele. - Teściowa, która od kilku lat jest wojującą weganką, uznała, że ona przyjdzie tylko do kościoła, a "tańce zostawi dla młodych". Początkowo myśleliśmy z narzeczonym, że to tylko taka gierka, którą teściowa porzuci, gdy termin ślubu będzie się zbliżał — relacjonuje. - Niestety im bliżej było do wesela, tym teściowa bardziej szła w zaparte. Co więcej, stała się oschła i opryskliwa. Nie reagowała na prośby i próby podpytania, o co chodzi. Do wszystkiego włączył się teść, który pod wpływem żony, też zaczął się awanturować — relacjonuje Agnieszka.