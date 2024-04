Wystrzegaj się tych działań w lesie. Inaczej narażasz się na mandat

Kodeks wykroczeń zwraca też uwagę na zbieranie grzybów i owoców leśnych w miejscach, gdzie jest to zakazane, lub jest wykonywane w sposób niedozwolony. Za takie działania można zostać ukaranym grzywną w wysokości 250 zł. Z kolei grzywna do 500 zł lub nagana grozi osobie, która niszczy nasiona, sadzonki lub trawę na gruncie leśnym, nienależącym do niej. Odpowiedzialność za zniszczenie trawy w lesie spoczywa na każdym, kto świadomie ją depcze lub niszczy, dlatego zawsze warto trzymać się wyznaczonych ścieżek.