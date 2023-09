YES x Ossoliński. Odwaga w projektowaniu

30-lecie świętował pokazem mody w katowickim Spodku, gdzie przy akompaniamencie orkiestry NOSPRu pokazał 40 nowych sylwetek, którym przedpremierowo towarzyszyła jego autorska biżuteria zaprojektowana wspólnie z marką YES. Spektakularne złote naszyjniki, charakterystyczne sygnety, pierścionki i obrączki oraz wyraziste kolczyki świetnie dopełniały jego stylizacje. We wrześniu kolekcja trafia do sprzedaży i ma szansę stać się ikoną polskiej sztuki jubilerskiej.