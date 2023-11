Z TikToka prosto na Times Square. Wywiad z Julią Pośnik

Styl soulowy jest mi bardzo bliski. Kiedy zrozumiałam, że chcę śpiewać, słuchałam piosenek m.in. Etty James czy Jorji Smith. Zaczęłam mocno eksperymentować z tym gatunkiem. Sądzę, że mój głos pasuje do tych brzmień. Jeżeli chodzi o mój aktualny gust, to ciągła eksploracja. Teraz jestem na etapie Maisie Peters. Uwielbiam jej piosenkę "There It Goes". Oprócz tego cenię sobie to, co robi Role Model.