Zabawa formą. Jak wiązać szal z zimowymi stylizacjami?

Akryl to syntetyczny zamiennik wełny i jest do niej podobny w dotyku i fakturze. Stosuje się go w ciepłej odzieży. Jakie zalety płyną ze stosowania tej tkaniny? Przede wszystkim są to niższa cena, brak podrażnień skórnych, odporność na zagniecenia i odkształcanie i łatwość pielęgnacji.