Zagadka rozwiązana. Oto dlaczego koty boją się ogórków

Wielu z nas widziało filmy, na których koty reagują na ogórki skokami z przerażeniem, gwałtownymi odskokami lub szybką ucieczką. Okazuje się, że ich zachowanie jest związane z instynktem przetrwania. Udowadnia to badanie przeprowadzone wśród niemowlaków.

Jak tłumaczy cytowana przez Onet Agnieszka Defus, autorka książki "Dlaczego koty boją się ogórków? Czyli czego nie widać gołym okiem, a widzą to naukowcy", u podstaw tego zachowania leży dokładnie to samo, co w każdej ludzkiej opowieści o smoku.