Zamiast butów do baletu, zakładają rękawice bokserskie. Czy "męskie" sporty ujmują kobiecości?

- Już pare lat temu chciałam zacząć trenować sztuki walki, ale komentarze najbliższych były dość mocno zniechęcające: "Że to nie wypada", "takie chucherko do bicia się", "co Ci to da". Sugerowaną alternatywą zwykle były tańce, które również kocham, ale to nigdy do końca nie było to czego chciałam. Przed pierwszym treningiem boksu usłyszałam, że to nie jest dla kobiet - mówi Paula Borek, trenująca na warszawskim Mokotowie i dodaje - ja nigdy nie przypisywałam sportu do płci. Dlatego też pomimo tych zniechęcających uwag, zdecydowałam się iść swoją drogą i robić to czego sama chcę.