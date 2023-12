Zaskocz bliskich przy wigilijnym stole. Śledzie proboszcza świątecznym hitem

Śledzie proboszcza – jak je zrobić?

W pierwszej kolejności należy przygotować płaty śledziowe. W tym celu musimy odsączyć je z oleju, a następnie opłukać. Kiedy już to zrobimy, powinniśmy przez minimum kilka godzin moczyć je w samej wodzie. Dobrze byłoby poświecić na to całą noc, jednak czasami 4 godziny w zupełności wystarczą. Pamiętajmy jednak, by co jakiś czas wymieniać wodę.