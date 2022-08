Zawodowo sprzątają domy. Zdradzają, czego wymagają od nich klienci

Osoby, u których sprząta Amber, są przekonani, że wynajmują ją także do codziennych domowych obowiązków. Kobieta podkreśla, że to błędne postrzeganie jej pracy. "Raz na jakiś czas mogę zmyć stos naczyń za swoich klientów. Są jednak ludzie, którzy to wykorzystują i za każdym razem zostawiają mi pełny zlew. To niezwykle czasochłonne i znacznie odbiega od tego, do czego zostałam wynajęta" - dodaje.