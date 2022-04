Zawodowo wybiera imiona dla dzieci. Niewiarygodne, ile zarabia

Jak na co dzień wygląda jej praca? Ma ona wiele metod znajdowania nowych imion – szuka inspiracji chociażby na szyldach, banerach ulicznych czy w napisach do filmów. Kobieta śledzi także trendy w bazie danych brytyjskich Ubezpieczeń Społecznych - obserwuje tam wzrost lub spadek zainteresowania danymi imionami. Ostatnio zauważyła na przykład, że po pandemii do mody zaczęły wracać dłuższe imiona.