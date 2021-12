Imiona, które mogą utrudnić życie dzieciom. Nie są postrzegane zbyt dobrze

Jakich imion więc lepiej dzieciom nie nadawać? Według ekspertów niezbyt mile kojarzone są zagraniczne imiona, które dodatkowo posiadają spolszczenia, takie jak Dżesika, Wanessa, Brajan, Dżastin i Nikola. Z badań wynika, że to właśnie one uważane są za "nisko-statusowe", czyli wybrane przez rodziców, aby pokazać "światowość" swojego dziecka i rodziny. Efekt często, niestety, jest odwrotny do zamierzonego.