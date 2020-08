Zbawienna dla zdrowia joga. Po urazach, dla seniorów, dla powrotu do formy

Akcesoria do jogi? Po co? To prawda, tradycyjnie jogę można było uprawiać bez dodatkowych przedmiotów. Wystarczył czas, miejsce i odrobina wiedzy o tym, co robić. Z czasem, jak każda inna dziedzina aktywności fizycznej, powstało dla ułatwienia i pogłębienia trudności ćwiczeń wiele akcesoriów. Wśród nich nieocenione maty, przydatne kostki i wyjątkowo wygodne ubrania.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Joga pomaga dojrzałym osobom poprawić sprawność, zrelaksować się i miło spędzić czas (Adobe Stock)