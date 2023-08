Zmieszaj z wodą i wlej do żelazka. Ubrania będą proste jak nigdy

Prasowanie można ułatwić sobie już przy praniu. Postaraj się nie wrzucać do bębna dużej ilości ubrań. Dzięki temu nie pojawią się na nich zagniecenia. Nie zapomnij dodać płynu zmiękczającego. Jeśli go nie masz, możesz przygotować go samodzielnie. Potrzebujesz do tego wody i octu, a także olejku zapachowego. Jak go zrobić? Do dużej butelki wlej dwie szklanki wody i dodaj do niej 1/2 szklanki octu oraz 20 kropel wybranego przez siebie olejku. Ocet nie tylko zmiękczy ubrania, ale też zdezynfekuje je i wybieli.