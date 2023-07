Żona słynnego męża czy królowa biznesu? Kim naprawdę jest Anna Lewandowska?

Nie, ich irytuje to porównanie. Ale to wcale nie oznacza, że autor tego planu zupełnie się mylił. Trzeba rozróżnić potrzeby Lewandowskich od pewnych oczekiwań społecznych, które zapewne próbował wypełnić specjalista. Lewandowscy do pewnego stopnia wypełniają społeczną potrzebę posiadania polskich royalsów. Zwłaszcza że oni mają wszystko, co potrzeba, by tę rolę pełnić. Są młodzi, piękni, bogaci i żyją na styku Polski i świata. Kiedy Lewandowscy spodziewali się pierwszej córki, dziecko od razu zostało medialnie nazwane "polskim royal baby". Jeśli Lewandowscy by się na to zgodzili, to dałoby się taką polską parę królewską wykreować.