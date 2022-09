Była "żoną Konstancina". Obnaża brutalne kulisy życia polskich elit

Uderzyła mnie też historia pana z czołówki najlepiej zarabiających Polaków, który miał trzy kochanki. Był tak wyrachowany i perfidny, że zadbał, by każda do złudzenia przypominała jego żonę. Wszystkie miały podobne figury, fryzury, styl ubierania. Nawet kupował im takie same prezenty, żeby nosiły te same rzeczy. W ten sposób czuł się bezpiecznie i mógł sobie pozwolić nawet na sporadyczne pójście do którejś z warszawskich restauracji. W końcu, gdy ktoś z Konstancina zobaczył go przypadkiem z kochanką, myślał, że to żona.