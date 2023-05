Mówi o wstrząsających kulisach pracy modelek. "Wiele nie wytrzymało presji"

Monika Goździalska, modelka: Pamiętam ten dzień do dziś. Z okna samochodu zaczepiła mnie kobieta i zapytała, czy nie chciałabym być modelką. W tym czasie w ogóle o tym nie myślałam, ale przyszłam do domu i powiedziałam mamie: "Jakaś babka z zagranicy chce, żebym była modelką. Mam przyjść z tobą do agencji". Poszłyśmy tam razem. W agencji zachwalali moje walory fizyczne, ale kazali zakleić przerwę między jedynkami. Zaproponowano mi wyjazd do Paryża, co było dla mnie wówczas niewyobrażalne. Pojechałyśmy autokarem do stolicy Francji – ja i moja najlepsza na tamten czas przyjaciółka Anka, o której zresztą piszę w swojej książce..