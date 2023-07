Zostań bohaterką z limitowaną festiwalową kolekcją BE SHERO prosto od Answear.LAB

Na temat idei stojących za najnowszą limitowaną kolekcją BE SHERO chętnie wypowiada się Agnieszka Wojnicka, Special Project Coordinator w Answear.com. Jak mówi: "Każda kolekcja Answear.LAB to opowieść o kobietach. Za pośrednictwem mody poruszamy ważne tematy, inspirujemy i motywujemy. Tym razem, stając się częścią festiwalu kobiecych głosów, głośno i wyraźnie zachęcamy kobiety do wzięcia sprawy w swoje ręce i uwierzenia we własną moc. Kolekcja BE SHERO to pochwała niezależności, życia na własnych zasadach, kobiecej siły, dzięki której możemy zmieniać świat i działać, pozostając przy tym sobą".