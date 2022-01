Zrobiła koszulkę z torebek herbaty. Zaparzyła ją, wchodząc do wanny z gorącą wodą

Jej filmik stał się hitem na TikToku

Filmik Jess Lamworth szybko stał się viralem. Obecnie ma już prawie 11 milionów wyświetleń. Choć to nagranie wybiło się na jej tiktokowym koncie najbardziej, to artystka już wcześniej publikowała na nim tego typu treści. Do tej pory stworzyła również sukienkę z płyt CD, bluzkę z wafli gofrowych, kurtkę z grochu czy spódnicę z ołówków. Jej wyobraźnia nie zna limitów.