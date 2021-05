ZUS znowu zmieni zasady dotyczące zasiłków macierzyńskich? Matki: "Nie jesteśmy wyłudzaczkami"

Dobra znajomość przepisów coraz częściej prowadziła jednak do sytuacji, w której pojawiała się ogromna dysproporcja pomiędzy kwotą wpłaconą do kasy ZUS-u a otrzymanymi poborami. ZUS szczególnie uważnie przyglądał się matkom na własnych działalnościach gospodarczych. Według kontrolerów wiele z nich miało prowadzić fikcyjne firmy tylko po to, by zdobyć wysokie świadczenie. Obecnie wysokość zasiłku macierzyńskiego oblicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy.