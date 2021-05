Polka w Izraelu. "Czułam, że jesteśmy uprzywilejowane, a jednocześnie podłączeni do kroplówki newsów"

- Jak teraz rozmawiamy to jest zawieszenie broni, przywrócenie względnego spokoju. To były naprawdę trudne momenty dla mnie. Życie w poczuciu, że budzisz się do tego samego koszmaru. To co mnie zaskoczyło, to, że tutaj wszyscy są tak przyzwyczajeni do konfliktu. Rakiety latają, a wszyscy pracują normalnie. Zatrzymanie było tylko wtedy gdy była pandemia, wojna jak widać tutaj nie jest niczym wyjątkowym. Świat płonie, a my działamy tak jak zawsze, to taka normalizacja wojny, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie – podsumowuje Gawełko.