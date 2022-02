10 pomysłów na prezent na walentynki dla niego. Do 50 zł

Czekolada to zawsze dobry pomysł na prezent, a gdyby tak jeszcze zadbać o to, by była powiązana z hobby obdarowywanego, to już w ogóle strzał w 10! Fan motoryzacji na pewno ucieszy się z czekoladowego Porsche 911, fan lotnictwa z czekoladowych samolotów, a gracz z czekoladowego pada. Są także propozycje dla bordaczy (czekoladowy zestaw do golenia), majsterkowiczów (narzędzia z czekolady), czy melomanów. Do wyboru, do koloru.