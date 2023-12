10 problemów z włosami, jakie rozwiążą kosmetyki z kolagenem

100 proc. kolagenu

Możesz kupić także kolagen w czystej formie. Jako że jest to surowiec kosmetyczny, nie ma zbyt przyjemnego zapachu, ale za to ma wiele zastosowań. Krople czystego kolagenu można dodawać do kremów do twarzy, by wzmocnić działanie wygładzające zmarszczki i worki pod oczami oraz poprawić sprężystość skóry. Kolagen można także stosować na otarcia, oparzenia, stłuczenia, blizny, przebarwienia i rozstępy. Z powodzeniem można także stosować go na włosy – należy rozprowadzić go na umytych, wilgotnych włosach, następnie wmasować w skórę głowy, pozostawić na ok. 15-20 minut, a potem (bez spłukiwania) wysuszyć włosy suszarką z chłodnym nawiewem.