3 sposoby, które sprawią, że te walentynki będą naprawdę wyjątkowe

Dlatego w prezencie na walentynki podarujcie siebie przede wszystkim czas. Nawet jeśli nie macie go na tyle, by wyjść do restauracji, albo wyjechać z miasta na jedną lub dwie noce, po prostu zadbajcie o to, by mieć dłuższą chwilę na rozmowę z partnerem w domu, nadrobienie zaległości, by wiedzieć, co się u niego dzieje, co dobrego mu się ostatnio przytrafiło, jakie ma problemy i marzenia, które chciałby spełnić z tobą. Poświęćcie sobie wzajemnie trochę uwagi, zainteresujcie się sobą, dolejcie nieco wody do waszej związkowej roślinki. Warto, bo niepodlewana, niepostrzeżenie może uschnąć bezpowrotnie.