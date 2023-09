5 trendów na jesień, które musisz mieć w swojej szafie

Spódnica do kolan

Jednym z elementów wspomnianego już stylu biznesowego jest spódnica. Jednak na wybiegach królowały nie tylko ołówkowe midi, ale najróżniejsze kroje i fasony, których wspólnym mianownikiem była długość do kolan. To dobry moment, żeby raz na zawsze obalić stereotyp demonizujący midi jako spódnicę, która niekorzystnie wpływa na nasz wygląd. W rzeczywistości długość do kolan wcale nie zaburza proporcji sylwetki. Winę za taki efekt ponoszą raczej spódnice do połowy łydki, po które faktycznie powinny sięgać wysokie i smukłe kobiety. Midi do połowy nogi to bezpieczny kompromis pomiędzy mini a spódnicą 7/8. Taka długość jest nie tylko bardzo elegancka i często wybierana przez panie wyróżniające się wyjątkową klasą, ale także kobieca, bo nosząc spódnicę do kolan, eksponujesz łydki.