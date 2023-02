6 składników, dzięki którym cera będzie odżywiona i promienna

Witamina C AA2G

Witaminy C nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Odkryciem natomiast jest jej stabilizowana glukozą forma – AA2G™. Taka postać kwasu askorbinowego w kosmetyku sprawia, że witamina C jest aktywna dopiero od zaaplikowania na twarz. Dzieje się tak dzięki enzymowi w naszej skórze – glukozydazie, która rozkłada kompleks AA2G do kwasu askorbinowego i glukozy. Dzięki temu formuła jest stabilna i aktywna do ostatniej kropli, głęboko penetruje skórę, wyrównuje jej koloryt, rozjaśnia i stymuluje syntezę kolagenu. Wyjątkowe właściwości witaminy C w tej postaci możesz odkryć z serum Wake-up shot od Alkmie.