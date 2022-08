7 oznak świadczących o tym, że nosisz niewłaściwy rozmiar biustonosza

Choć biustonosz to nieodłączny element naszej garderoby, mamy ciągły problem z doborem jego odpowiedniego rozmiaru. Mamy tendencję do kupowania za dużych staników (i to aż o dwa rozmiary) i zapominamy, że biustonosze trzeba regularnie wymieniać i to nie tylko wtedy, kiedy są zniszczone. Wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze zmienia się nasze ciało. Tyjemy, chudniemy, nasz obwód pod biustem i rozmiar piersi się zmieniają. Poza tym zmienia się sam stanik. W miarę upływu czasu obwód i ramiączka się rozciągają, a miseczka traci swoje właściwości utrzymujące biust w ryzach. W efekcie wiele z nas nosi biustonosz w nieodpowiednim rozmiarze. Po czym poznasz, że jesteś w tym gronie?