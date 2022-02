Aby ją poślubić, zrzekł się praw do tronu. Ich szczęście przerwał tragiczny wypadek

Książę Jan Friso z Holandii zrzekł się praw do tronu, kiedy uniemożliwiono mu ślub z miłością jego życia, Mabel Wisse-Smit. Według doniesień, miała ona w przeszłości romans z ojcem chrzestnym mafii narkotykowej, co spowodowało, że rząd nie wyraził zgody na zaślubiny. Późniejsze szczęście pary przerwał tragiczny wypadek księcia na nartach, po którym nie doszedł już do siebie.