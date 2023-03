Agata Duda nie zawiodła. Zamieniła garnitur na kobiecą sukienkę

Kreacja, którą wybrała Agata Duda na spotkanie z Aną Marią Ramirez – to ponadczasowy klasyk. Wyróżnia się tym, że dzisiaj, 10 lata temu, a nawet kilka dekad wstecz, była i wciąż pozostaje aktualna .

Warto zwrócić uwagę na sam fason sukienki midi. Wcięcie w najwęższym punkcie tułowia oraz rozkloszowana forma sukienki - podkreślają atuty kobiecej sylwetki, a tym samym potrafią skutecznie zakamuflować "to i owo"

Bawełniana sukienka midi o rozkloszowanym fasonie odsłoniła subtelnie nogi, a tym samym wyeksponowała wysokie i burgundowe czółenka . Smukła i cienka szpilka to dla Agaty Dudy przysłowiowa "bułka z masłem".

Pierwsza dama niejednokrotnie zaskoczyła umiejętnością poruszania się na wysokich obcasach . A przetrwać na kilkunastocentymetrowych szpilkach przez kilka godzin – to w końcu nie lada wyzwanie. Pamiętasz jej skórzane buty podczas wizyty w Rydze, które zachwyciły wszystkich? Ta smukła szpilka zrobiła wrażenie.

