Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne play + 2 teamoferta play Materiał partnera 2 godziny temu Akademia Team Play – szansa na rozwój umiejętności i talentów Chcesz wspomóc rozwój swojego dziecka, pobudzić jego kreatywność i umożliwić mu realizowanie pasji? Chcesz, by poznawało świat i zdobywało nowe, cenne umiejętności? Jeśli tak, odwiedź Akademię Team Play. Share Dzieci w internecie Źródło: Pixabay O czym marzą dzieciaki? Oczywiście, żeby wyjść wreszcie z domu. Ale to jest marzenie związane z aktualną sytuacją. Czego zaś chcą w dłuższej perspektywie? Te marzenia się różnią, tak jak różnimy się my wszyscy. Można się jednak założyć, że w pierwszej trójce takich pragnień jest posiadanie jakiejś pasji, umiejętności lub talentu. Tylko jakiej? W jakim kierunku się rozwijać? I dorośli, i najmłodsi często mają problem z jego określeniem. Tę trudność można pokonać, prezentując w atrakcyjnej formie szeroki wachlarz potencjalnych zainteresowań. I właśnie tym zajmuje się Akademia Team Play. Bezpieczne i sprawdzone treści Dostęp do Akademii Team Play ma każdy klient Play. Wystarczy wejść na stronę akademiateamplay.pl i zalogować się swoim numerem telefonu. W ten prosty sposób dołączymy do platformy z edukacyjno-rozrywkowymi treściami wideo, przygotowanymi przez osoby znane z internetu - specjalistów w tematyce, w której się poruszają. Podzielone są one na szereg kategorii obejmujących popularne obszary zainteresowania młodzieży. Uczą przez zabawę, podpowiadając jak znaleźć w sobie pasje i je realizować oraz jak zdobywać nowe, wartościowe umiejętności. Wartościowe umiejętności Treści w Akademii Team Play uczą nie tylko jak się odnaleźć w internecie, ale też wielu innych umiejętności, które mogą się przydać najmłodszym. To ważne, ponieważ wiele młodych osób chce być jak ich idole. Chce posiadać ich umiejętności, być dobrym, albo wręcz świetnym w konkretnych dziedzinach i czerpać satysfakcję ze swoich zainteresowań. My, dorośli, wiemy, że nie każdemu się to uda. Ale jeśli przy okazji dążenia do tego celu młoda osoba nauczy się czegoś naprawdę przydatnego, to będzie to wartość dodana, bez różnicy, jaki będzie efekt końcowy. Coś, co zostanie na długo Żeby odnaleźć się w mediach społecznościowych, trzeba mieć pomysł na siebie. Rozumieć, na czym polegają relacje między ludźmi i wiedzieć, jak sobie radzić na przykład z brakiem akceptacji. O tym uczą znani z YouTube’a Paulina Mikuła i Człowiek Warga. Opowiadają także o tym, jak żyją influencerzy i jak odnajdują swoje pasje. Pomagają dzieciom lepiej poznać siebie i swoje mocne strony. Przydatne będą też umiejętności, które przekazują Gimper i Blowek w filmach z dziedziny „digital skills”. Każdy powinien znać zasady i mechanizmy rządzące cyfrowym światem. Choćby po to, by móc odnaleźć prawdę w gąszczu niesprawdzonych i fałszywych informacji. Ta wiedza może później się przydać w bardzo wielu sytuacjach w dorosłym życiu. W Akademii Team Play dziecko będzie się również uczyć z Wujaszkiem Liestyle jak robić dobre zdjęcia, a Martin Stankiewicz odkryje sekrety kręcenia filmów. Takie umiejętności też mogą zaprocentować w przyszłości. Niezawodna Red Lipstick Monster prowadzi kącik porad dotyczących urody, makijażu i mody. Tymczasem Jcob i Zosia Zborowska-Wrona uczą jak mobilizować się do utrzymywanie ciała w formie, o czym każdy powinien pamiętać, szczególnie teraz, kiedy mamy nieco mniejsze możliwości uprawiania sportu. A jeśli o formie mowa, to warto także pamiętać o prawidłowym odżywianiu się. Tu z pomocą przychodzi Piotr Ogiński z kanału Kocham Gotować, który w Akademii odkrywa sekrety kuchni. I wreszcie, na koniec , Izak i Sitrox zajmują się edukacją w dziedzinie gier, przekazując wiedzę nie tylko tym, którzy marzą o karierze esportowca czy streamera. Rozwijaj pasje i zainteresowania z Akademią Team Play Najlepsze w Akademii Team Play nie jest to, że pomaga dzieciom realizować marzenia. Ona przekazuje przydatną wiedzę z różnych dziedzin. Nawet jeśli początkowo młody człowiek chciałby tylko spędzić trochę czasu z gwiazdami YouTube, to dzięki materiałom z Akademii może odkryć nowe zainteresowania, nowe fascynacje. I właśnie po to powstała Akademia Team Play. To bezpiecznie środowisko, z treściami wysokiej jakości, które są tworzone na bieżąco i jest ich coraz więcej. Do tego przygotowują je osoby bardzo dobrze znające się na tym, o czym mówią. Naprawdę warto zachęcić dziecko do skorzystania z tego źródła. Może to ono później nauczy czegoś nas? Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze